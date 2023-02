Ripreso in Donbass un carro russo di ultima generazione T-14 Armata: Mosca lo sta testando?

Sui social è trapelato il breve filmato di un nuovissimo carro russo T-14 Armata, ma restano vari dubbi sul motivo per il quale si trovi nel Donbass: ecco quali

Sui social è trapelato un video di pochi secondi di un carro armato russo T-14 Armata – in cirillico: Т-14 Армата – in movimento nel Donbass. La particolarità di questo carro è che si tratta dell’ultimo ritrovato tecnlogico in materia di carri armati di Mosca ed è il primo carro sviluppato dopo la dissoluzione dell’URSS.

Prodotto dalla Uralvagonzavod e presentato al pubblico il 9 maggio 2015 in occasione del 70º anniversario della vittoria della seconda guerra mondiale – in Russia nota come Grande Guerra Patriottica -, il carro, della massa di 48 tonnellate, è caratterizzato da una torretta compatta automatizzata dotata di un cannone da 125 mm 2A83/2A82 con caricamento automatico ed una riserva di circa 32 colpi nel caricatore e altri 12 circa in una riserva secondaria, in grado di sparare munizioni esplosive, perforanti a distacco di sabot (APFSDS), a carica cava, missili e altri tipi di munizioni.

Inoltre dispone di una mitragliatrice da 12,7 mm che può essere sostituita con un cannoncino da 30 mm a controllo remoto automatizzato per ingaggiare automaticamente i bersagli, come droni, aerei ed elicotteri.

La corazzatura è stata aumentata e migliorata nella composizione, aggiundo inoltre un corazza reattiva speciale chiamata “Malachit” ed il sistema di protezione attiva “Afghanit” che include un radar a onde millimetriche per rilevare, monitorare e intercettare munizioni anticarro in arrivo. Inoltre il carro sarebbe dotato di un sistema di “mascheramento” in grado di renderlo invisibile ai radar.

Un carro di ultimissima generazione e fiore all’occhiello della tecnologia bellica di Mosca insomma, che però risulterebbe ancora in fase di test. Il video trapelato sui social infatti mostra un carro privo delle insegne Z o altri simboli dell’operazione militare speciale dell’Esercito russo in Ucraina, dunque secondo diversi analisti potrebbe trattarsi di un carro schierato nelle retrovie al solo scopo di test sul campo.