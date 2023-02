Lituania consegna primo lotto di cannoni antiaerei all’Ucraina: “Consegnati su camion civili, possono diventare bersaglio per russi?”

Da un tweet del ministro della Difesa lituano la foto che fa discutere: gli armamenti consegnati agli ucraini su camion civili? Questo li rende “bersaglio” per l’Esercito russo?

A batch of 🇱🇹 sent L-70 anti-aircraft guns and ammunition, which will help defend critical infrastructure, have already arrived to 🇺🇦. pic.twitter.com/1GEUsk1uad — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 11, 2023

Come visibile nel tweet, il primo lotto di cannoni antiaerei lituani Bofors L70 da 40 mm è già in Ucraina ed è stato consegnato alle truppe di Kiev. A postare la foto e la dichiarazione è il ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas.

Una foto, quella del ministro della Difesa di Vilnius, che mostra la consegna in un luogo non precisato, ma dove si vedono chiaramente camion civili e non militari, facendo pensare che la consegna sia avvenuta proprio tramite tali camion.

La cosa non è passata inosservata agli utenti del social di Musk che hanno suggerito che così facendo il ministro lituano avesse reso “un bersaglio per i russi” i camion civili usati per strasportare gli armamenti. Un utente ha scritto: “you just pointed as target for russians civial trucks, used to hide heavy weaponry. bad minister. should be fired” ossia: “Hai posto come bersaglio per i russi i camion civili usati per nascondere gli armamenti. Pessimo ministro, dovresti essere licenziato”.

ops. you just pointed as target for russians civial trucks, uaed to hide heavy weaponry. bad minister. should be fired — fiction_reader (@ReaderFiction) February 11, 2023