Tragedia a Valencia, a fuoco un edificio di 14 piani: 4 i morti e almeno 20 i dispersi “e non si spera di ritrovarle in vita”

Sono almeno quattro i morti, e venti le persone disperse, che i vigili del fuoco ritengono non essere sopravvissute, del gigantesco incendio che ha distrutto un edificio di 14 piani a Valencia in Spagna

Lo si legge sul sito di El Pais, che riporta fonti delle squadre di emergenza, almeno quattro. i morti accertati, ma almeno altre 20 persone sono disperse, ma le possibilità di trovarle in vita sono pari a zero. Altre 14 persone sono rimaste ferite, per fratture, ustioni e intossicazione da fumo, fra i quali vari pompieri e un bambino, ricoverati in vari ospedali della città. Il bilancio è ancora provvisorio, “Non possiamo dare al momento ulteriori informazioni , stiamo lavorando per raffreddare l’edificio”, ha detto alla tv nazionale Rtve il vicedirettore del coordinamento delle Emergenze, Jorge Suarez.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 17:30 all’ottavo piano di un edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma il forte vento di ponente e le temperature elevate di 25 gradi, hanno fatto propagare rapidamente le fiamme lungo la verticale del grattacielo e poi si sono estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti.

Le squadre di soccorso, dopo più di un’ora di lotta contro le fiamme, sono riuscite a mettere in salvo molte delle persone intrappolate, due delle quali si erano rifugiate su un balcone al sesto piano. Secondo quanto riporta El Mundo, i vigili del fuoco hanno usato una gru. Altre persone sono invece saltate sopra un telo steso dai pompieri.

I servizi di emergenza hanno già montato un ospedale da campo nei pressi dell’edificio in fiamme per dare immediato soccorso ai feriti. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si è sviluppato al quinto piano e poi si è propagato a tutto l’edificio ed sta interessando anche un edificio adiacente.