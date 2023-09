Tragedia al motoraduno di Scoglitti: carabiniere 50enne si accascia a terra e muore. Inutili i soccorsi

Era in servizio ad un motoraduno. ma mentre era in sella alla moto dei carabinieri, improvvisamente è stato colto da un malore si è accasciato a terra ed è morto

La tragedia si è consumata intorno alle 10 di oggi, domenica 17, al motoraduno interprovinciale di moto d’epoca a Scoglitti, in provincia di Ragusa. La vittima è Liborio Muscia, di 50 anni, carabiniere in servizio presso la compagnia cc Gela. Il militare era in servizio con la moto dell’esercito all’evento, quando, in prossimità dell’incrocio di contrada zafaglione, improvvisamente è stato colto da un malore, che gli ha fatto perdere i sensi con l’inevitabile caduta a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo, il 50enne è deceduto.

Sul posto erano diversi colleghi da tutte e due provincie Ragusa e Caltanissetta. I rilievi sono stati eseguiti da comandante del nucleo Infortunistica della polizia municipale Vittoria tenente Mole’ che ha prelevato personalmente il medico legale per i primi sopralluoghi di rito e ispezione cadaverica.