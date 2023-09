Raid russi su tutta l’Ucraina: a Odessa distrutto deposito di grano, esplosioni a Izium, Kharkiv, Zaporizhzhia

Questa notte in tutta l’Ucraina è scattato l’allarme antiaereo. L’esercito russo ha lanciato missili da crociera con bombardieri strategici russi. Sotto attacco ancora la città meridionale di Odessa e le regioni di Kharkiv, Zaporizhzhia

Lo riportano i media locali spiegano che alcune esplosioni sono state udite a Odessa, dove dopo l’allerta aerea, nelle prime ore di domenica i bombardieri strategici russi hanno lanciato una serie di missili da crociera e droni. Un deposito di grano è stato distrutto oltre a terreni agricoli, ha dichiarato l’amministrazione militare regionale su Telegram, citata da Ukrinform. “Le nostre unità di difesa aerea hanno distrutto due droni da combattimento e cinque missili. Purtroppo, alcuni obiettivi sono stati colpiti da proiettili nemici nel distretto di Berezivka. I terroristi russi hanno causato danni alle infrastrutture agricole: terreni agricoli e un deposito di grano”, si legge nel messaggio. Non sono state segnalate vittime.

Sempre nella notte Missili quattro missili russi hanno colpito un’impresa civile nella città di Kharkiv, provocando un incendio, riferisce il governatore locale Oleh Syniehubov, citato dal ‘The Kyiv independent’. Non si hanno notizie di vittime. Secondo Syniehubov “le truppe russe hanno attaccato contemporaneamente i distretti di Kharkiv, Bohodukhiv, Chuhuiv, Kupiansk e Izium nell’oblast di Kharkiv”.

Gli attacchi sono iniziati nella mattinata di ieri, “cinque missili da crociera russi hanno colpito il capoluogo regionale, ferendo sei civili. Un missile anticarro guidato contro un’auto civile vicino ai villaggi di Strilecha e Hlyboke che ha provocato la morte dell’uomo e della donna in macchina, e il ferimento di una terza persona, poi un uomo di 23 anni è stato ferito dal fuoco dell’artiglieria russa nel villaggio di Petropavlivka. E altri attacchi russi nell’oblast di Kharkiv hanno danneggiato case residenziali e strutture commerciali”.

Nella regione di Sumy ci sono state 28 esplosioni: “Di notte e al mattino i russi hanno effettuato 4 bombardamenti dalla frontiera. Sono state registrate 28 esplosioni. I comuni di Seredino-Budsk, Yunakivsk, Khotynsk, Krasnopilsk sono finiti sotto il fuoco”, si legge sul Telegram dell’amministrazione militare di Sumy. “In particolare, è stato riferito che il nemico ha colpito con lanciarazzi la massa di Seredino-Budsk (16 esplosioni), ️Yunakivska e le masse di Krasnopilsk sono state sottoposte ad attacchi di mortaio (7 esplosioni)”.

Nella regione di Zaporizhzhia i russi hanno lanciato 100 attacchi su 20 insediamenti. “Il personale militare russo ha effettuato 5 attacchi missilistici antiaerei su Gulyaipilskyi, Novodarivka, Chervonoy e Maly Shcherbaki, 4 attacchi UAV su Zliznychny, Novodarivka e Maly Shcherbaki e ha anche colpito 5 proiettili aerei su Orikhov e Preobrazhenka”. Lo comunica l’amministrazione militare dell’oblast in un report: “Sono stati registrati 86 colpi di artiglieria su città e villaggi in prima linea, in particolare sul territorio di Gulyaipol, Novodanilivka, Biloghirya, Levadny, Olhivskyi, Shcherbaki, Stepovoy, Pyatikhatok, Primorskyi e Kamianskyi”.