Tragedia all’alba, auto si schianta contro un muro: 4 giovani tra i 19 e i 24 anni morti sul colpo e 2 gravemente feriti

Quattro giovani che viaggiavano tutti a bordo delle stesso veicolo, sono morti dopo essersi schiantati contro un muretto. Forse la velocità la causa dell’incidente

È accaduto alle prime luci dell’alba di questa mattina lungo il viale Marconi, una delle strade più trafficate della zona, all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano. a Cagliari. Le vittime sono quattro giovani: Najibe Lavinia Zaher, 19 anni di Selargius, Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini, Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Cagliari. I feriti sono Alessandro Sainas, e Manuel Incostante, entrambi di 19 anni.

Le vittime che viaggiavano tutti a bordo di una Ford Fiesta, stavano rientrando a casa, pare dopo aver trascorso la notte in qualche locale dell’hinterland del capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni, ma la dinamica è in corso di accertamento, l’auto avrebbe colpito il cordolo di un’aiuola spartitraffico e forse per l’alta velocità, si è ribaltata per poi schiantarsi contro il muretto di una casa. L’impatto è stato violentissimo e 4 dei 6 occupanti sono stati sbalzati fuori nel raggio di diversi metri. Due invece sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e gli uomini del 118 nulla hanno potuto fare per quattro ragazzi deceduti sul colpo, mentre hanno trasportato all’ospedale Brotzu e al policlinico Monserrato i 19enni Alessandro Sainas e Manuel Incostante, rimasti gravemente feriti.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Municipale che stanno raccogliendo le varie testimonianze e stanno visionando i filmati delle telecamere della zona che hanno filmato tutte le fasi dell’incidente. “Ho sentito due botti violentissimi e, corso fuori, ho visto i corpi sull’asfalto” ha racconta uno dei testimoni. Sembrerebbe trovare conferme l’ipotesi dell’urto col marciapiede che ha fatto carambolare la vettura più volte prima di fermarsi contro il muretto di una casa.