Tragedia dell’Epifania. Scontro tra due auto: morti quattro giovani tra i 18 e i 34 anni e un ferito grave

Tragedia nel primo pomeriggio del giorno dell’epifania, quattro giovani hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale e un uomo è rimasto gravemente ferito

È accaduto unrorno alle 13 di oggi 6 gennaio sulla strada statale 106 all’altezza del km 171, in località Calalunga-Pietragrande, a Montauro, in provincia di Catanzaro. Le vittime sono tutte di San Luca in provincia di Reggio Calabria: Antonella Romeo 18 anni, Teresa Giorgi 34 anni, Elisa Pelle 24 anni, Domenico Romeo 27anni, ferito gravemente un uomo di 52 anni. Secondo una prima ricostruzione, le quattro vittime viaggiavano su una Fiat Panda diretta verso la provincia di Reggio Calabria, che, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Fiat Idea guidata da un uomo di 52 anni che proveniva dal senso opposto. Nell’impatto che è stato violentissimo i quattro occupanti della Panda sono morti sul colpo, mentre il conducente della Fiat Idea è rimasto gravemente ferito.

Sul posto, alle 13,35, sono arrivati i vigili del fuoco di Soverato e Chiaravalle e tre ambulanze del Suem 118 che nulla hanno potuto fare per i quattro giovani, se non costatarne il decesso, mentre hanno soccorso il 52enne rimasto gravemente ferito, che è stato trasportato nell’ospedale di Catanzaro. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. Il traffico è deviato allo svincolo di Pietragrande (km 171,600).