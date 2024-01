Michael Bolton è stato operato per un tumore al cervello: intervento riuscito, ma ha annullato i concerti

Michael Bolton ha dichiarato su Instagram che poco prima di Natale gli è stato diagnosticato un tumore al cervello a causa del quale ha subito un intervento chirurgico immediato

Il cantante settantenne ha spiegato che nei prossimi mesi dovrà concentrarsi sulla sua ripresa: “Grazie alla mia incredibile squadra medica, l’intervento è stato un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e sono circondato dall’enorme amore e dal sostegno della mia famiglia”.

Il cantante pop americano, molto popolare negli anni ’80 e ’90 dopo l’intervento ha annullato diversi concerti ed ha spiegato che nei prossimi mesi dovrà concentrarsi sulla ripresa e pertanto dovrà saltare diversi impegni. Da inizio febbraio avrebbe dovuto iniziare un tour in diverse città degli Stati Uniti, della Svizzera e del Regno Unito. Il cantante del Connecticut ha venduto più di 75 milioni di album in tutto il mondo con successi come “When A Man Loves A Woman” e lo scorso settembre è stato premiato con un Grammy.