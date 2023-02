Tragedia nel catanese. Scontro tra una Golf e una 600 che va a fuoco: muore la madre di 40 anni e il figlio di 20

Morti Madre e figlio che viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che dopo essersi scontrata con una Golf è andata a fuoco. Inutili i soccorsi



È accaduto la scorsa notte sulla Statale 120 tra Linguaglossa e Piedimonte Etneo, all’altezza di contrada San Gerardo, in provincia di Catania. Sabrina Pagano di 40 anni e il figlio Samuel Cavallaro, di 20 hanno perso la vita. Le vittime e erano a bordo di una Fiat 600 guidata dal 20enne, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Golf, guidata da un 25enne, anche lui di Piedimonte Etneo. Nel terribile impatto la 600 è andata a fuoco.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno provato a soccorrere di due, ma il giovane è morto sul colpo. La madre invece è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ambulanza al Cannizzaro di Catania, dove però è deceduta poco dopo l’arrivo. Ferito il 24 anni alla guida della Golf, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.