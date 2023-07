Tragedia sulla Messina-Palermo, auto impatta sul guard rail, si cappotta e viene centrata da altre due: 2 morti e 4 feriti

Ancora morti sulle strade siciliane: tre auto sono rimaste coinvolte nella notte in un drammatico incidente



Lo scontro è avvenuto intorno all’1.30 sulla A20, all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Palermo. Il bilancio è di due morti e quattro feriti. Secondo una prima ricostruzione, un’Audi, per cause in corso di accertamento è sbandata impattando contro il guardrail e nell’urto si è cappottata. In quel momento sono sopraggiunte altre due vetture,una BMW e un’altra Audi che non sono riuscite ad evitare il mezzo capovolto fermo sulla carreggiata, colpendolo in pieno. L’impatto come mostrano le immagini è stato violentissimo..

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone dai mezzi distrutti e le ambulanze del 118, i cui sanitari, nulla hanno potuto fare per i conducenti del primo e terzo veicolo se non costatarne il decesso, mentre hanno soccorso altre 4 persone che sono rimaste ferite, che sono state trasferite in ospedale. Due sarebbero in gravi condizioni. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polstrada.