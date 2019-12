Tragico incidente sulla Catania-Siracusa: muore una 40enne consigliere comunale ad Augusta

Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte, una donna è deceduta nello scontro tra un’auto e un camion

È accaduto intorno alle 3,35 sulla Catania – Siracusa, all’altezza di Lentini. La vittima è Irene Sauro di 40 anni, nata a Leonforte, in provincia di Enna, ma residente ad Augusta, che lavorava all’Università di Catania, avendo ottenuto un dottorato di ricerca. La donna nel 2015 era stata eletta con una lista civica al Consiglio comunale di Augusta.

Secondo un prima ricostruzione, la 40enne era seduta come passeggera su una Mercedes Clk guidata da un’altra persona, quando per cause in corso di accertamento, in prossimità di una curva, il mezzo si è scontrato con un camion che trasportava agrumi. L’impatto per la vettura è stato devastante e Irene Sauro sarebbe morta sul colpo, mentre il conducente è rimasto leggermente ferito. Illeso l’autista del camion.

Sul posto oltre agli uomini del 118, sono arrivati la Polizia Stradale di Siracusa per i rilievi e il personale Anas.