Tragico scontro fontale tra due moto: muoiono un 23enne, un 44enne e una 47enne che si era laureata 4 giorni fa

È di Tre morti il tragico bilancio dell’incidente tra due moto verificatosi nel pomeriggio di ieri

È accaduto sulla strada regionale 83 nei pressi del Santuario Maria Santissima della Civita, a Itri, in provincia di Latina. Le vittime sono Rosanna Addessi, 47 anni, nata a Itri e residente a Fondi, il compagno, Guido De Filippis, di 44 anni e Daniele Materazzo, 23 anni, originario di Isoletta d’Arce. Secondo quanto ricostruito al momento, le tre persone viaggiavano a bordo dei due moto, quando, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, Daniele Materazzo – che viaggiava in direzione di Campo di Mele – mentre faceva una curva (la zona è conosciuta come il “Curvone del Belvedere”), avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la moto con Guido De Filippis e la sua compagna. A quel punto le due moto si sono scontrate frontalmente e nel violentissimo impatto tutte e tre i passeggeri sono deceduti sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per le tre vittime, oltre ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Rosanna Addessi, si era laureata quattro giorni fa, nel giorno di San Valentino. Era una volontaria della Croce Rossa. Il compagno, Guido De Filippis, aveva 44 anni e viaggiava con lei a bordo della moto. La terza vittima, Daniele Materazzo, 23 anni, grande appassionato di moto, gestiva insieme ai genitori un locale aperto dal nonno molti anni fa, la pizzeria “Colle Rosa”.