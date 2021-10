Trapani. Uccide il convivente a coltellate dopo l’annuncio su FB, poi chiama i carabinieri e confessa il delitto

Vanda Grignani è stata arrestata dai carabinieri per l’omicidio del convivente. La donna aveva annunciato il suo folle gesto sui social e poi ha confessato il delitto

Il 45enne Cristian Favara, è stato ucciso la notte scorsa nella sua abitazione alle spalle della cattedrale di Trapani. Per l’omicidio i carabinieri hanno arrestato la convivente, Vanda Grignani, di 36 anni, che avrebbe già confessato il delitto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima che aveva precedenti penali per droga e omicidio colposo, aveva l’obbligo di rientrare in casa alle 23, ma ieri sera sarebbe rincasato in ritardo. Da questo particolare sarebbe nata una violenta lite con la convivente, che forse già in stato di agitazione, ha preso un coltello ed ha sferrato un fendente al petto dell’uomo uccidendolo sul colpo.

Un omicidio annunciato, Vanda Grignani infatti, un’ora prima di compiere il fattaccio, ha scritto due post su Facebook con i quali sembra volere annunciare le sue intenzioni.

A chiamare i carabinieri di Trapani è stata la stessa Vanda Grignani, ai quali avrebbe subito confessato l’omicidio. La presunta omicida è stata rinchiusa al “Pagliarelli” di Palermo, in attesa della convalida del fermo.

