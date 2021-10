Covid, 7 operatori e 59 ospiti in casa riposo positivi: sono tutti vaccinati e la gran parte anche con 3^ dose

Un focolaio di Covid si è sviluppato in una casa di riposo del Veneto: 59 ospiti e 7 operatori, tutti vaccinati e gran parte anche con la terza dose, sono risultati positivi

La notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di ieri dal Corriere della Sera: un focolaio è scoppiato nella casa di riposo Beggiato a Conselve, Comune della provincia di Padova in Veneto. Cinquantanove ospiti e 7 operatori sono risultati positivi all’esito dei tamponi a cui erano stati sottoposti dopo i primi tre casi emersi nella struttura. Tre di questi sono stati ricoverati in ospedale, ma due sono già stati dimessi.



Ma ciò che più allarma di questa vicenda, non è fatto ormai consolidato che tutti avevano completato il primo ciclo vaccinale delle due dosi, ma che la gran parte di essi una settimana fa aveva già ricevuto anche la terza dose.

Sempre nel padovano, – come riporta “Il Gazzettino” – 4 settantenni, tre uomini e una donna, di età compresa tra i 70 e gli 80 anni, tutti vaccinati con doppia dose, sono rimasti contagiati da Covid durante un pranzo svoltosi domenica 24 ottobre, per festeggiare le nozze d’oro a Torreglia ed ora sono ricoverati in terapia intensiva nell’ospedale di Padova.

Quello che preoccupa maggiormente è che le loro condizioni – come confermato dall’Azienda Ospedaliera di Padova – si sono aggravate in modo repentino: dopo essere giunti all’ospedale di Padova sono stati trasferiti quasi all’istante in terapia intensiva. Nel giro di un paio di giorni, – secondo l’Asp – i quattro hanno accusato i primi sintomi dell’infezione. Ma quando sono arrivati al pronto soccorso le loro condizioni erano già serie e in rapido peggioramento, e sono stati trasferiti nel reparto di terapia intensiva.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/