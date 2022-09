Travolta da un suv Jaguar mentre fa jogging: ragazza 20enne muore sul colpo. Gravemente ferito un 19enne

Una tragedia si è verificata nella prima serata di ieri: due giovani sono stati investiti da un suv, una 20enne è morta sul colpo e un 19enne è rimasto gravemente ferito e trasferito in elisoccorso



È accaduto intorno alle 19.30, di ieri venerdì 2, in via Traversa San Giorgi, zona di Santa Croce della periferia di Carpi (Modena). La vittima è Alessandra Arletti, una ragazza di 20 anni residente a Carpi. Da una prima ricostruzione della polizia locale che ha rilevato l’incidente, la ragazza stava facendo jogging insieme ad un amico di 19 anni, quando improvvisamente un suv Jaguar F-pace, guidato da un uomo di 60 anni è piombato a tutta velocità su i due ragazzi travolgendoli. Nel terribile impatto, la 20enne sarebbe stata sbalzata in avanti per alcuni metri, mentre l’amico 19enne, anche lui urtato dalla macchina, è stato scaraventato nel fossato che costeggia la strada e avrebbe riportato traumi alle gambe e al torace.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, ma i tentativi di rianimare Alessandra sono risultati vani, la ragazza sarebbe deceduta sul colpo, mentre il 19enne è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara dall’eliambulanza e attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale, che ha sottoposto il conducente del suv, agli accertamenti del caso, risultando negativo all’alcol test e sequestrato la vettura nell’ambito di un procedimento aperto con l’ipotesi di omicidio stradale. L’esame medico-legale sulla salma, inoltre, fornirà ulteriori risposte sull’accaduto.