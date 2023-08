Tre missili ucraini abbattuti vicino allo stretto di Kerch: il ponte di Crimea non è stato colpito

Tre missili ucraini S-200 modificati sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea nell’area dello stretto di Kerch

Lo ha riferito via Telegram il governatore della Crimea Sergey Aksyonov, aggiungendo che il ponte non è stato colpito. “Tre missili nemici sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea nell’area dello stretto di Kerch. Il ponte di Crimea non è stato colpito”. Lo riporta la Tass.

I missili sono lanciati in due momento diversi, nel primo attacco ne sono stati lanciati due, poco dopo il terzo. tutti e tre abbattuti dalla difesa aerea russa.

Il ministero della Difesa russo ha comunicato i dettagli dell’attacco: “Kiev ha tentato di attaccare il ponte di Crimea con un missile guidato antiaereo S-200, convertito in una versione d’attacco”, aggiungendo che “Il missile ucraino è stato rilevato tempestivamente e intercettato in aria dai sistemi di difesa aerea russi. Non ci sono danni né vittime”.

Il ponte di Crimea è stato chiuso temporaneamente al traffico e poco dopo non avendo riportato danni riaperto. Ne dà notizia l’agenzia russa Interfax che cita un canale Telegram che monitora la situazione della viabilità sul ponte.