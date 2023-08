Ucraina. Notte di raid russi su Kharkiv, nell’oblast di Donetsk, Zaporizhzhia e Kryvyi Rih: ci sono morti e feriti

Le forze russe non danno tregua all’esercito di Kiev e nella notte hanno continuato quello che ormai è diventato un martellamento continuo su diverse regioni dell’Ucraina



Nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. questa mattina una donna è morta in seguito a un attacco russo. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Rbc-Ucraina. “Questa mattina, intorno alle 5:10 (le 4:10 in Italia), il nemico ha bombardato il villaggio di Kupyansk-Vuzlovy del distretto di Kupyan. Un edificio residenziale è stato danneggiato. Una donna di 73 anni è morta. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto”, ha scritto Sinegubov.

Bombe russe anche sul Donetsk, dove due persone sono morte e una è rimasta ferita nei bombardamenti russi di ieri nella regione. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform. “L’11 agosto i russi hanno ucciso due residenti della regione di Donetsk: a Yelyzavetivka e Siversk. Un’altra persona nella regione è stata ferita”, ha scritto Kyrylenko.

La regione Zaporizhzhia non è stata risparmiata. Un agente di polizia è morto e altre 12 persone, tra cui 4 poliziotti, sono rimaste ferite questa mattina in un bombardamento russo sulla città di Orikhov, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto su Telegram il ministro dell’Interno ucraino, Ihor Klymenko, come riporta Rbc-Ucraina. I medici stanno lottando per la vita dei feriti, molti dei quali sono in gravi condizioni, ha precisato il ministro, aggiungendo che la vittima era “un capitano della polizia di 31 anni”.

Questa mattina sono state udite esplosioni a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita canali Telegram locali.

Continua l’avanzata delle forze russe nel distretto di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Il governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha denunciato via Telegram che una “73enne” è morta all’alba di oggi a causa di “un bombardamento del nemico” contro la zona di Kupiansk-Vuzlovyi che ha “danneggiato un edificio residenziale”. Syniehubov ha accusato i russi di aver colpito nelle ultime 24 ore con “artiglieria, mortai e altre armi” zone dei “distretti di Bohodukhiv, Kharkiv, Chuhuiv, Izium e Kupiansk”.