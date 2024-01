Tribunale Milano rigetta “l’ammissione al concordato semplificato” e avvia la liquidazione giudiziale per Ki Group di Santanché

“Irrituale la proposta di concordato semplificato depositata per via telematica il 12 maggio dai legali di Ki Group e revocato le ‘misure protettive’ che, secondo il Codice della Crisi, avrebbero impedito per un certo lasso di tempo l’apertura del fallimento”

Queste le motivazioni con le quali il collegio della seconda sezione civile Macchi-Rossetti-Pipicelli hanno rigettato la richiesta della società di ammissione al concordato semplificato ed ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Laura Pedio e Maria Gravina, disponendo la liquidazione giudiziale, ossia il fallimento secondo le vecchie procedure, di Ki Group srl, una delle società del gruppo del bio food che era guidato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, poi uscita dalla compagine societaria.

Non si è fatta attendere la risposta del ministro del Turismo Daniela Santanché: “In relazione all’apertura della liquidazione giudiziale della società Ki Group s.r.l., ed alle conseguenti notizie apparse su talune testate giornalistiche in riferimento ad un asserito ‘caso Santanchè’, intendo precisare che in detta società ho avuto tempo addietro un ruolo del tutto marginale ed oggi non ne ho alcuno“. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè, in riferimento al caso Ki Group.