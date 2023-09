Trovata semicarbonizzata in una cunetta a Cefalù: muore una 42enne, era andata a salvare i cavalli dalle fiamme

È stata trovata morta in un canalone nei pressi dell’autostrada: ha tentato con il padre e il fratello di salvare i cavalli che erano in una stalla in preda alle fiamme

È accaduto nella giornata di ieri, 22 settembre a Mazzaforno, vicino a Cefalù, nel palermitano. La vittima è Maria David, di 42 anni di Palermo, trovata priva di vita e semicarbonizzata in una cunetta poco distante dal suo maneggio. La donna in uno degli incendi che ieri hanno flagellato la Sicilia, insieme al padre e al fratello era andata a liberare i cavalli ricoverati nella stalla di un loro appezzamento di terreno, in zona Sala Verde a Mazzaforno, vicino a Cefalù, che era stata assediata dalle fiamme, purtroppo il salvataggio è finito in tragedia.

Il decesso è avvenuto probabilmente a causa dell’aria resa irrespirabile e tossica dal fumo, che avrebbe fatto perdere i sensi alla 42enne e poi le fiamme l’avrebbero raggiunta non lasciandole scampo. A lanciare l’allarme i familiari, che fino a pochi minuti prima del dramma si trovavano con lei. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Cefalù.