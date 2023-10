Trump a Biden: “I soldi all’Ucraina li dia l’Europa che deve pareggiare quanto già dato dagli Usa”

“Perchè il corrotto Joe Biden non fa contribuire l’Europa per le spese all’Ucraina?”

Lo ha scritto Donald Trump in un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth. L’ex presidente americano accusa l’Europa di essere indietro di 175 miliardi rispetto agli Stati Uniti e sostiene che a ogni dollaro speso dagli americani dovrebbe corrisponderne uno speso dall’Europa. “Non andrebbe dato nessun altro dollaro – ha aggiunto – fino a che l’Europa non avrà pareggiato il denaro che gli Stati Uniti hanno messo per difendere l’Ucraina”.