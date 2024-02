Trump: “Io come Navalny, sono il candidato principale a elezioni e vengo incriminato”

“Sta accadendo anche nel nostro Paese. Ci stiamo trasformando in un Paese comunista in molti sensi. Io sono il candidato principale e vengo incriminato”

lo ha detto Donald Trump, aggiungendo che Navalny avrebbe potuto stare lontano e che probabilmente sarebbe stato molto meglio parlare dall’esterno del Paese invece di rientrare, perché la gente pensava che potesse succedere e così è successo. Ed è una cosa orribile”. Il tycoon. non ha espresso responsabilità sulla morte dell’oppositore russo, ma ha paragonato il caso Navalny al suo, dichiarandosi un perseguitato politico, in quanto essendo in corsa per la Casa Bianca è imputato in diversi processi.