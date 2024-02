Trump non difenderà i Paesi Nato che non sono in regola con i pagamenti: la Germania e non solo si prepara al peggio

Paesi NATO in allarme per le parole di Donald Trump che ha minacciato di non intervenire in caso di attacco della Russia a favore di quei Paesi che non hanno pagato la quota associativa

Se Trump dovesse vincere le elezioni e fare quello che sta promettendo nei vari comici elettorali per molti dei Paesi Nato sarebbe una tragedia. Il tycoon ha detto testualmente che se sarà rieletto presidente, se Vladimir Putin attaccherà quei paesi della NATO non in regola con le quote, non li difenderà. Tutti i giornali americani hanno dato grande rilievo alle conseguenze per il mondo intero derivanti dalla non la partecipazione degli Stati Uniti alla Nato, verso quei paesi europei che oggi sono coperti dalla protezione dell’Alleanza, ma che sono in debito con gli Stati Uniti di somme incalcolabili. Un programma che sembra un via libera a Putin che potrà agire senza alcuna reazione degli Stati Uniti, tanto da indurre il presidente russo ha replicare, sottolineando di non aver alcun interesse ad invadere né la Polonia né per altri Stati e che la Russia non ha bisogno del suo aiuto.

Gli inglesi sono stati i primi a reagire e il governo ha preso contatto con tutti i capi di Stato e di governo della NATO, compresa l’Italia, per una alleanza senza d’emergenza che di fatto è già in atto. Trump ce l’ha particolarmente con la Germania, che invaderebbe il mercato americano con automobili più convenienti, perché può concedere salari più alti di quelli americani, perché gli Usa pagano di loro tasca la difesa tedesca. Il cancelliere Olaf Scholz ha già dichiarato l’intenzione di mettere in piedi un esercito tedesco e anche gli altri paesi dell’alleanza hanno deciso di spendere quanto occorre. Ma Trump sta comunicando all’America l’intenzione di abbandonare l’Europa in omaggio al suo principio di “America First”: vengono prima gli interessi della prima potenza mondiale, e questo piace all’elettorato americano.