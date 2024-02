Duplice femminicidio: finanziere uccide la madre e la sorella della sua ex fidanzata che si salva nascondendosi

Un finanziere è stato fermato dalla Polizia: è accusato di essere l’autore di un duplice femminicidio

È accaduto intorno alle 18 di ieri 13 febbraio, in un una villetta nella zona periferica di Cisterna di Latina. Cristiano Sodano, un finanziere di 27 anni, avrebbe ucciso con la pistola di ordinanza Nicoletta Zomparelli, 46 anni e Reneè Amato di 19, rispettivamente madre e sorella della sua fidanzata, Desyrée Amato, di 22 anni, che inizialmente si pensava fosse stata anche lei uccisa ed imvece si è salvata nascondendosi in bagno. Il presunto autore del duplice femminicidio è stato fermato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia che sono intervenuti sul posto e stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia, pare che la relazione tra il finanziere e la fidanzata, con la quale si era lasciato da poco, fosse molto turbolenta e ieri pomeriggio i due avrebbero avuto un violento litigio, durante il quale sarebbero intervenute la madre e la sorella della ragazza contro cui il finanziere avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, uccidendole entrambe, poi si sarebbe allontanato.

Nell’abitazione sono arrivate le forze dell’ordine che hanno trovato i corpi delle due donne, mentre l’ex fidanzata era nascosta in un angolo sotto choc. Il 27enne, che intanto stava tentando di tornare a casa, è stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile nel quartiere Q4 nei pressi dell’abitazione di un parente. Il militare, originario di Minturno (vicino a Formia), era in servizio a Ostia. La procura di Latina ha aperto un fascicolo sul duplice omicidio. L’uomo è trattenuto in Questura, in attesa di essere interrogato dal magistrato, che sentirà anche la fidanzata.

"Una comunità sconvolta dall'ennesima tragedia che ha visto vittime due donne, una madre e una figlia, per mano di un uomo violento. Tutta la nostra comunità si stringe intorno al dolore lacerante dei familiari": è il messaggio di cordoglio del sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini.