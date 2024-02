Malore improvviso: ragazzino di 13 anni trovato morto nel letto dalla sorella: inutili i soccorsi

Ancora un giovanissimo che stava bene, morto per cause naturali, probabilmente un malore che lo ha colto nel sonno

È accaduto intorno alle 6 di ieri, martedì 13 febbraio a Traversetolo, in provincia di Parma. La vittima è un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media. secondogenito di una famiglia di origine albanese ben voluta e perfettamente integrata in paese. La mamma è casalinga, il papà operaio, con una sorella di 17 anni.

Il 13enne nella primissima mattinata di ieri è stato trovato morto nel suo letto dalla sorella. Il decesso sarebbe dovuto ad malore improvviso che lo ha colto nel sonno e non gli ha lasciato scampo, sul corpo non ci sono segni di violenza e le cause della morte sarebbero naturali. A chiamare i soccorsi sono stati genitori e sul posto sono intervenute l’automedica, l’ambulanza della Croce azzurra, ma nonostante il prodigarsi dei sanitari per il ragazzino non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto, ha espresso tutto il suo dolore: “La comunità è sotto choc, le mie sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia”, Da quanto si apprende il ragazzo stava bene di salute e non aveva mai accusato malesseri. Sarà quindi l’autopsia fare luce su questa morte improvvisa.