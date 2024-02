New York Times, allarme in Usa: la Russia sta sviluppando una nuova arma nucleare anti-satellite

I progressi della Russia nell’ambito delle armi nucleari spaziali suscitano le preoccupazioni degli Stati Uniti che hanno informato gli alleati del pericolo, anche se la tecnologia sarebbe ancora in fase di sviluppo

Lo riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza della vicenda. La dichiarazione fatta da un membro del Congresso sulla nuova intelligence ha messo in subbuglio Washington e ha fatto infuriare i funzionari della Casa Bianca. Gli Stati Uniti hanno informato il Congresso e gli alleati Europei dei progressi russi su una nuova arma nucleare spaziale progettata per minacciare la vasta rete satellitare americana, secondo funzionari attuali ed ex informati sulla questione.

Un’arma di questo tipo, se impiegata, potrebbe distruggere le comunicazioni civili, la sorveglianza dallo spazio e le operazioni militari di comando e controllo da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Al momento, gli Stati Uniti non hanno la capacità di contrastare un’arma del genere e di difendere i propri satelliti, ha detto un ex funzionario.

La notizia – scrive ancora il New York Times – doveva restare riservata, ma è stata resa pubblica da un annuncio fatto ieri mercoledì 14 febbraio, dal deputato Michael R. Turner, repubblicano dell’Ohio e presidente della House Intelligence Committee, che ha invitato l’amministrazione Biden a declassificare le informazioni senza dire specificamente di cosa si trattasse.

ABC News ha riferito in precedenza che la notizia aveva a che fare con le armi nucleari antisatellitari russe basate nello spazio. Funzionari attuali ed ex hanno affermato che il lancio dell’antisatellite non sembrava imminente, ma che c’e una finestra di tempo limitata, da loro non definita, per impedirne il dispiegamento.

Le preoccupazioni circa il posizionamento di armi nucleari nello spazio risalgono a 50 anni fa; era addirittura un sottotema degli episodi di “Star Trek” alla fine degli anni ’60, proprio mentre il trattato stava entrando in vigore. Gli Stati Uniti hanno sperimentato versioni della tecnologia ma non le hanno mai implementate. La Russia sviluppa le sue capacità spaziali da decenni.

I funzionari militari statunitensi hanno avvertito che sia la Russia che la Cina si stanno muovendo verso una maggiore militarizzazione dello spazio, poiché tutte e tre le superpotenze lavorano su come accecare le altre.

Un rapporto pubblicato lo scorso anno, evidenziava lo sviluppo da parte della Russia di armi per accecare altri satelliti, ma osservava che la Russia si era astenuta dall’utilizzare l’intera gamma di capacità antisatellitari che aveva sviluppato.

Lo schieramento di un’arma nucleare nello spazio rappresenterebbe un progresso significativo nella tecnologia russa e un’escalation potenzialmente drammatica. Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico vieta le armi nucleari nello spazio, ma la Russia ha abbandonato molti trattati sul controllo degli armamenti della Guerra Fredda, considerandoli un limite alla sua più importante fonte di potenza militare.