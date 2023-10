Trump: “Sono disponibile ad essere eletto speaker della Camera”

“Mi hanno chiesto se lo accetterei per un breve periodo di tempo per il partito, fino a quando non raggiungeranno una conclusione. Lo farò se necessario, se non saranno in grado di prendere una decisione”

Lo ha dichiarato Donald Trump, al portale di notizie Fox News confermando di essere disponibile ad essere eletto presidente della Camera bassa per un breve periodo di tempo per “unificare” il Partito repubblicano. Lo Speaker della Camera è la terza carica in linea di potere, dopo il presidente degli Stati Uniti e il vicepresidente.

“Mi è stato chiesto di parlare per unire – ha spiegato il magnate – perché ho molti amici al Congresso. Se non dovessero raggiungere una soluzione, mi hanno chiesto se potrei prendere in considerazione la possibilità di fare io lo Speaker, fino a che non viene trovato un candidato”.

Le sue parole arrivano mentre i repubblicani, che hanno la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, stanno trattando per eleggere il successore di Kevin McCarthy, che martedì è stato sfiduciato, diventando il primo leader di quell’organismo ad essere caduto a seguito di una mozione di sfiducia.

Nell’intervista a Fox News Digital,Trump ha detto di essere disposto a farsi avanti e a ricoprire il ruolo di presidente della Camera per un massimo di novanta giorni, con l’obiettivo di “aiutare a unire il Partito repubblicano”. Il nome dell‘ex presidente degli Stati era già stato menzionato per presiedere la Camera bassa a gennaio, quando ci vollero ben 15 votazione per arrivare ad eleggere McCarthy.

Secondo la NBC, Trump, che guida tutti i sondaggi delle primarie repubblicane per la candidatura alle elezioni presidenziali del 2024, la prossima settimana, prima dell’inizio delle votazioni, previste per mercoledì, potrebbe andare in visita al Campidoglio di Washington D.C.