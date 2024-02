Turchia. Assalto a azienda Usa: uomini armati prendono dipendenti in ostaggio. Ritorsione per la guerra a Gaza

Sarebbero due gli uomini armati entrati nella sede dell’azienda americana Procter and Gamble, a Gebze che hanno preso in ostaggio sette dipendenti

Lo riferisce il giornale turco Cumhuriyet, secondo cui l’attacco sarebbe iniziato intorno alle 15 ora locale (le 13 in Italia) ad opera di due uomini armati di pistola, che avrebbero agito per ritorsione contro gli attacchi di Israele su Gaza. Gli assalitori sono entrati nella sede della compagnia Usa Procter and Gamble (P&G) a Gebze, in Turchia (nella provincia di Kocaeli), e hanno preso in ostaggio sei uomini e una donnaa che si trovavano all’interno. Si tratta di tre contabili e un project manager mentre gli altri tre farebbero parte del personale della fabbrica.

Sul posto sono state dispiegate squadre mediche e di polizia. Sempre secondo la testata giornalistica, la strada in cui si trova la fabbrica è stata chiusa a pedoni e veicoli.