Turista olandese blocca borseggiatrice che stava derubando la moglie: la gente applaude – video

Un turista olandese si è accorto che una borseggiatrice aveva infilato le mani nella borsa della compagna incinta: l’ha beccato sul fatto e poi bloccata in attesa dell’arrivo della polizia

È accaduto alle 14 di ieri, giovedì 13 ottobre in campo della Guerra, a due passi da campo San Zulian, nel cuore del centro storico di Venezia. Il turista si è accorta che una donna stava tentando di rubare all’interno della borsa della moglie e non ci ha pensato due volte ad intervenire e bloccare la borseggiatrice. Ha quindi chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati gli agenti del comando della polizia municipale per l’identificazione e gli accertamenti.