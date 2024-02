Uccide la moglie a coltellate poi si getta nel fiume col furgone: i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del 39enne

I sommozzatori hanno trovato il corpo del 39enne all’interno del furgone Nissan finito due giorni fa nel fiume Bacchiglione: si presume sia quello di Alberto Pittarello, sospettato di aver ucciso a coltellate la moglie Sara Buratin e poi si sarebbe suicidato

I fatti risalgono a martedì 27 febbraio, quando Sara Buratin, di 40 anni, madre di una quindicenne, è stata trovata senza vita, con diverse ferite di arma da taglio al torace, nel giardino dell’abitazione della madre, a Bovolenta, in provincia di Padova. L’allarme è stato lanciato dalla madre della vittima, che ha ritrovato il corpo in giardino. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno trovato e sequestrato il coltello e cercato di rintracciare il marito della vittima, Alberto Pittarello, di 39 anni, che lavora come caldaista in un’azienda della zona, che risultava irreperibile.

I militari dell’Arma lo avevano cercato per ore, poi hanno esteso le ricerche dell’uomo in tutta la zona e, in serata, si sono concentrare sul fiume Bacchiglione, dove nella notte è stato individuato a cinque metri di profondità sul fondo del un fiume in piena, il furgone Nissan del ricercato, ma senza la certezza che dentro vi fosse il copro del 39enne. Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, che in primo momento per le avverse condizioni meteo erano stati costretti a rimandare il recupero. Nel tardo pomeriggio di oggi il corpo, che si presume possa essere quello di Alberto Pittarello, è stato portato in superficie dai sommozzatori.

I carabinieri hanno sentito la madre, altri parenti e conoscenti della vittima per cercare di acquisire elementi utili per le indagini. La coppia, con una figlia di 15 anni, risultava da tempo in crisi e negli ultimi giorni aveva deciso di interrompere la convivenza, qualcuno ha anche riferito di aver visto Sara e Alberto litigare davanti a casa, un paio di giorni fa, mentre altri riferiscono di aver raccolto le confidenze della mamma della 41enne, che avrebbe parlato di qualche problema. Si tratterebbe quindi dell’ennesimo femminicidio – suicidio.