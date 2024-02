Ucraina, altra notte di raid russi su tutto il Paese a Kryvyi Rih 40 mila senza luce, Kherson città spettrale – VIDEO

Anche questa notte le truppe russe hanno attaccato il territorio dell’Ucraina con droni kamikaze di tipo Shahed da diverse direzioni. Le strade di Kherson City dopo il bombardamento russo sono spettrali e a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, in 40 mila sono senza energia elettrica

Lo riferisce RBC-Ucraina citando un post su Facebook dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. “Le forze di difesa aerea hanno lavorato in diverse regioni”, aggiunge lo Stato maggiore di Kiev, precisando che le forze russe stanno usando sempre più spesso i missili balistici contro l’Ucraina. “Il nemico usa più spesso missili che volano lungo una traiettoria balistica. Si tratta dell’Iskander-M, del missile (ipersonico) aria-terra Kinzhal, del missile da crociera X-22, dei missili guidati antiaerei S-300,” ha affermato il portavoce dell’Aeronautica militare di Kiev, Yuriy Ignat, al canale United News, come riporta Ukrinform. “Il nemico capisce che abbiamo determinate capacità per abbattere gli Shahed (i droni, ndr) e i missili da crociera, quindi ricorrono all’uso della balistica, che può essere abbattuta solo con mezzi speciali e noi non ne abbiamo molti”, ha sottolineato.

A Kherson cittadini e soccorritori si muovono su un tappeto di macerie. “Gli occupanti hanno bombardato un edificio residenziale nella parte centrale della città. Un edificio di tre piani è stato parzialmente distrutto e le case vicine sono state danneggiate. Due persone sono rimaste ferite. Una donna di 73 anni è stata portata in ospedale con una ferita da esplosione, una commozione cerebrale e una ferita alla gamba”. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare della Regione, Oleksandr Prokudin, allegando al messaggio al video sopra postato. Meno di un’ora più tardi, sempre su Telegram, l’Amministrazione statale regionale ha riferito che in un ulteriore bombardamento è stato ferito un ragazzo di 17 anni, anch’egli condotto in ospedale.

Blackout a Kryvyi Rih, città Natale di Zelensky, dove 40 mila pesrone sono elettricita e 113 minatori sono rimasti intrappolati e poi messi in salvo. “Sono tutti in superficie i 113 minatori” che erano rimasti intrappolati in due miniere in Ucraina a causa di un blackout provocato da attacchi russi con droni contro Kryvyi Rih, nel sudest dell’Ucraina. Gli ultimi sviluppi sono stati confermati via Telegram dal sindaco della città, Oleksandr Yuriyovych Vilkul, che ha ringraziato i soccorritori. Secondo Lysak, alle 7:30 di questa mattina (le 6:30 in Italia) alcuni minatori erano già stati riportati

L’ attacco russo con droni sulla città di Kryvyi Rih, ha danneggiato una sottostazione dell’operatore della rete elettrica Ukrenergo (Nec) provocando un blackout per utenti domestici e industriali. Lo hanno reso noto la Nec e il capo dell’Amministrazione militare regionale, Serhiy Lysak, come riporta Ukrainska Pravda. il capo dell’Amministrazione militare ha riferito che nel distretto di Kryvorizka oltre 40.000 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. ” Nella notte del 2 febbraio, la Russia ha effettuato un nuovo massiccio attacco di droni sulle regioni meridionali e centrali dell’Ucraina. Sfortunatamente, ci sono danni a una delle sottostazioni della Nec ‘Ukrenergo’. Nella città di Kryvyi Rih i consumatori domestici e industriali sono rimasti senza elettricità”, si legge in un comunicato della Nec.