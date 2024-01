Ucraina. Ancora pioggia di droni e missili russi su Kharkiv e Odessa: danni a strutture e diversi feriti

Altra notte di bombardamenti russi in Ucraina, ancora Kharkiv, e Odessa gli obiettivi primari: ingenti i danni alle strutture e una ventina di persone sono rimaste ferite

Sono almeno 17 le persone rimaste ferite in un raid missilistico russo contro la città orientale di Kharkiv. Due missili S-300 hanno colpito ieri sera il centro di Kharkiv, in un’area con molti edifici residenziali dove “Due donne sono gravemente ferite e altre dodici persone sono state ricoverate in ospedale.“.

Lo ha annunciato il governatore militare della regione, Oleh Syniehubov, su Telegram. Secondo il rapporto, due missili antiaerei S-300 hanno colpito ieri sera il centro della metropoli, in un punto della città dove non ci sono infrastrutture militari ma molti edifici residenziali, ha denunciato il sindaco Ihor Terekhov.

Anche Odessa è stata oggetto di un attacco con droni sferrato dalle forze russe e tre persone sono rimaste ferite. A darne notizia questa mattina su Telegram è stata l’amministrazione militare regionale della città portuale ucraina. L’attacco – ha reso noto – ha anche provocato danni a edifici residenziali: circa 130 civili sono stati evacuati dalle case colpite.

Anche il governatore regionale di Odessa, Oleh Kiper., ha confermato su Telegram che feriti sono due donne di 29 e 69 anni e un uomo di 62 anni. L’attacco ha causato danni a edifici residenziali e diversi incendi. Circa 130 persone sono state fate evacuare da un condominio colpito dai droni.