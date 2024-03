Ucraina. Attacco russo nella notte con 14 bombardieri: lanciati 57 missili e droni su Leopoli e Kiev 

La Russia questa notte ha attaccato la capitale ucraina, Kiev e la città occidentale di Leopoli con 57 missili e droni

Lo scrivono su Telegram funzionari ucraini. Secondo quanto postato dall’aeronautica di Kiev, la difesa ucraina ha distrutto 18 dei 29 missili e 25 dei 28 droni lanciati dalla Russia con 14 bombardieri strategici Tu-95MS decollati dalla base di Olenya, nella penisola di Kola. L’allerta aerea è durata più di due ore e diversi gruppi di missili sono stati lanciati in direzione della regione di Leopoli, nell’Ucraina occidentale.

La regione di Leopoli,è stata colpita con circa 20 missili e sette droni kamikaze, scrive su Telegram il sindaco dell’omonima città, Andriy Sadovyi, come riporta Ukrinform.

“Secondo le informazioni preliminari, circa 20 missili e 7 (droni, ndr) Shahed sono stati lanciati contro la nostra regione – ha scritto il sindaco -. Gli obiettivi erano infrastrutture critiche”. Sadovyi ha aggiunto che nessun “colpo” è stato registrato nella città di Leopoli.

Leopoli si trova al confine con la Polonia e uno dei missili è entrato nello spazio aereo polacco, hanno riferito le forze armate del paese dell’Ue. “L’oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi. Durante l’intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari”, hanno riferito in un comunicato le forze armate.

Numerose esplosioni hanno colpito anche Kiev, dove attacchi sono iniziati alle 5 (4 in Italia). Lo riferisce stamani la BBC. L’esercito ucraino ha affermato che i suoi sistemi di difesa aerea sono impegnati a respingere l’attacco. Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha detto che circa una dozzina di missili russi sono stati distrutti sulla capitale e nei suoi dintorni.

Le forze ucraine hanno abbattuto nella notte circa 10 missili russi su Kiev e nelle vicinanze della capitale: lo ha reso noto su Telegram l’amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrinform. “Il terzo massiccio attacco missilistico contro l’Ucraina negli ultimi quattro giorni. E il secondo su Kiev – si legge nel messaggio -. Il nemico ha utilizzato ancora una volta i missili da crociera X-101/X-555/X-55 (lanciati) da bombardieri strategici Tu-95MS. I lanci sono avvenuti dal distretto di Engels nella regione (russa) di Saratov. L’allerta aerea nella capitale è durata più di 2 ore. I missili sono entrati a Kiev in gruppi dalla direzione nord”.

Sempre nelle notte droni russi su Kryvyi Rih, 3.000 case senza riscaldamento

Le forze russe hanno attaccato nella notte la città ucraina di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk (est), con droni kamikaze, provocando danni alle reti di riscaldamento e alle linee elettriche: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, come Rbc-Ucraina. A causa di un calo di tensione, diversi impianti di caldaie della città sono stati disconnessi, ha aggiunto Lysak. Sei ospedali e più di 150 istituti scolastici sono rimasti senza riscaldamento, oltre a tremila case, in cui vivono complessivamente 76mila persone. Si sono verificate interruzioni di corrente elettrica anche in una struttura medica.