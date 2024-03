Slovacchia. Elezioni presidenziali: al primo turno vince Korcok su Pellegrini, ma tutto sarà deciso il 6 aprile al ballottaggio

Uno dei sondaggi aveva previsto la vittoria al primo turno di Ivan Korcok, nelle elezioni presidenziali in Slovacchia su Peter Pellegrini : i due andranno al ballottaggio il prossimo 6 aprile

Ivan Korcok, ex ministro degli Esteri slovacco filo-UE che ha ottenuto il 42,5% dei voti (con il 99,9% delle schede scrutinate) contro il 37,1% di Peter Pellegrini, 48 anni, presidente del parlamento e capo del partito di governo junior Hlas (Voce). Quasi tutti i sondaggi prevedono la vittoria di Pellegrini al ballottaggio del 6 aprile, ma non tutti. Un sondaggio Nms Market Research prevedeva che Korcak vincesse al primo turno,come accaduto ma venga battuto al secondo con il 49,1% contro il 50,9% di Pellegrini. Un altro sondaggio pubblicato martedì dall’agenzia Ako, vedeva Pellegrini in testa al primo turno con il 40% contro il 38,6 di Korcok, vincendo poi al ballottaggio con il 52,9%. Tutti i sondaggi hanno comunque previsto che si sarebbe andato al ballottaggio.

Pellegrini è sostenuto dal primo ministro populista Robert Fico, che ha messo in dubbio la sovranità dell’Ucraina. Korcok è fermamente filo-ucraino come la presidente uscente Zuzana Caputova, che ha scelto di non candidarsi per un secondo mandato.

Dopo aver votato, Pellegrini ha detto che la Slovacchia rimarrà ancorata all’Unione Europea e alla Nato dopo le elezioni. “Anche se parliamo di una politica estera più sovrana, ciò non significa che il corso della politica estera della Slovacchia debba cambiare”, ha aggiunto.

Korcok, che probabilmente affronterebbe una forte opposizione da parte del partito di Fico se eletto, ha affermato che è importante che al nuovo presidente venga dato un forte mandato da parte degli elettori. Sebbene l’incarico abbia carattere prevalentemente cerimoniale, il presidente slovacco ratifica i trattati internazionali, nomina gli alti giudici ed è il comandante in capo delle forze armate.