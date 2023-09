Ucraina. Budanov: “carri armati Abrams solo per operazioni specifiche al fronte non durerebbero a lungo”

L’Ucraina riceverà i carri armati di fabbricazione statunitense M1 Abrams, ma esattamente come successo con i Leopard 2 tedeschi, non cambieranno le sorti della guerra

“I carri armati statunitensi Abrams non durerebbero a lungo sulla prima linea del fronte in Ucraina” lo ha dichiarato il responsabile dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, intervistato dalla rivista specializzata The War Zone. “Dovrebbero essere utilizzati per operazioni molto specifiche e ben organizzate, operazioni di sfondamento molto ben pianificate – altrimenti nelle normali operazioni combinate non durerebbero a lungo sul campo di battaglia”, ha spiegato.

Budanov ha confermato il commento sarcastico del vice presidente russo Mevedev, quando all’arrivo del Leopard 2 disse sprezzante “Bruceranno esattamente come gli altri carri armati”. In quest’ottica, gli Abrams statunitensi non fanno eccezione.