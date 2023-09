Getta liquido sulla moglie e le da fuoco: ustioni sul 70% del corpo. L’aggressore rischia la cecità colpito dalle fiamme

Una lite tra marito e moglie, poi lui le dà fuoco: la donna fortemente ustionata è in pericolo di vita, mentre lui colpito dal ritorno di fiamma rischia di rimanere cieco

È accaduto nella notte tra il 22 e il 23 settembre in un’abitazione dell’isola di Pantelleria. Vittima è Elisa Fontana, di 48 anni, mamma di cinque figli. Secondo quanto ricostruito, la coppia era nella loro abitazione e per motivi in corso di accertamento una discussione è degenerata in tragedia, il marito Onofrio Bronzolino di 52 anni, in preda alla rabbia, ha preso del liquido infiammabile e lo ha gettato sulla moglie, poi ha appiccato il fuoco. La donna è stata avvolta dalle fiamme, tanto violente che hanno colpito il volto dell’uomo ferendolo gravemente.

Elisa Fontana per la gravitò delle ustioni è stata trasportata in elisoccorso e si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo: ha ustioni sul 70% del suo corpo e la prognosi è riservata. Il marito è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e secondo una prima diagnosi rischia di restare cieco. L’uomo è stato posto in stato di fermo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Trapani, mentre restano da chiarire le dinamiche che hanno portato alla violenza e l’eventuale aggravante della premeditazione.