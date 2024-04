Ucraina. Droni russi su Kharkiv: 6 morti e 10 feriti. Missili su Zaporizhzhia: 4 morti e 20 feriti

Attacco russo nella notte: colpita Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, nel distretto di Shevchenkivskyi e la regione di Zaporizhzhia. Nel Donetsk decimata la guardia nazionale ucraina

Le forze armate di Mosca nella notte hanno lanciato un attacco nella regione di Kharkiv uccidendo sei persone e ferendone altre dieci. Lo ha dichiarato il sindaco della città di Kharkiv, Ihor Terekhov, tramite Telegram, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. L’attacco nella regione è iniziato intorno a mezzanotte. Almeno nove grattacieli residenziali, tre dormitori, diversi edifici amministrativi, una stazione di servizio, veicoli privati ed edifici di aziende locali sono stati danneggiati o distrutti.

Intorno all’1:23 ora locale, il governatore dell’Oblast’ di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha annunciato su Telegram che un missile aveva colpito un negozio in città e che diverse auto vicine avevano preso fuoco. All’inizio della notte sono state registrate esplosioni nei pressi di un edificio residenziale della zona.

Almeno quattro persone sono morte ed altre venti sono rimaste ferite in un nuovo attacco russo nella regione di Zaporizhzhia, come hanno denunciato le autorità locali sottolineando come l’attacco sia stato appositamente compiuto in due ondate: in un primo momento, ha affermato il governatore di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, sono stati lanciati due missili e poi, dopo più di 40 minuti e quando il personale di emergenza e di sicurezza si era già spostato nell’area, l’esercito russo ha lanciato un’altra offensiva.

Tra i feriti, quattro dei quali versano in gravi condizioni, ci sono due giornalisti che si erano recati nell’area per coprire il primo attacco russo, secondo il governatore Fedorov, citato dall’agenzia di stampa ucraina Unian. “La Russia ha colpito Zaporizhzhia con attacchi missilistici a distanza di 40 minuti l’uno dall’altro, un sistema orribile apparentemente destinato a uccidere i primi soccorritori e i giornalisti sulla scena”, ha scritto su X l’ambasciatrice americana a Kiev, Bridget Brink. “La Russia deve essere ritenuta responsabile di questi crimini contro i civili ucraini

Le forze armate russe hanno colpito l’esercito ucraino a sud di Donetsk. Lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del ministero della Difesa russo, che specifica che “è stato sventato un tentativo delle forze armate dell’Ucraina di rafforzare le proprie posizioni avanzate” e di aver respinto un attacco dei militari di Kiev. Secondo quanto riferito, l’esercito russo ha colpito la Guardia nazionale ucraina vicino a Uglesborochnaya e Staromayorsky, eliminando nelle ultime 24 ore circa 155 militari e colpendo alcuni mezzi quali un carro armato, un cannone anticarro e sei droni.