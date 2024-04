Ucraina. Forze russe hanno distrutto il sesto carro armato Abrams USA: a Kiev ne restano solo 25 – VIDEO

La 47a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine, in direzione Avdeevka, nelle vicinanze del villaggio di Solovyevo, ha perso un altro tank americano nel corso dell’offensiva russa

Ancora armi occidentali bruciano sul suolo ucraino per mano delle forze russe. Secondo fonti di Mosca sono già 6 i carri armati di fabbricazione USA Abrams M1A1SA distrutti in Ucraina, precisamente, tutti in battaglie in direzione Avdeevka in meno di un mese di combattimenti. In totale, all’Ucraina sono state fornite 31 unità e già sui gruppi filo-russi su Telegram si festeggia prospettando che entro la fine dell’estate le forze armate ucraine non avranno più un solo Abrams a disposizione.

L’ultimo carro ucraino “made in USA” distrutto risale al giorno di Pasqua: a distruggerlo un drone russo kamikaze Lancet che ha centrato la torretta del mezzo nel territorio del villaggio di Solovyevo, vicino Berdychi. Nel brevissimo video gli osservatori hanno inoltre notato le interessanti manovre aeree elusive compiute dal drone subito prima di colpire il bersaglio, attuate probabilmente per impedirne l’intercettamento con armi da terra.