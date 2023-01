Ucraina. I russi schierano i nuovi carri armati T-90 che “sbriciolano” i palazzi con proiettili da 125 mm

Nella guerra in Ucraina i russi schierano in grandi numeri i nuovi carri armati T-90, uno dei tank più moderni in assoluto in grado di sbriciolare i palazzi

I russi si sa sono orgogliosi dei loro mezzi e pubblicano un video girato dalla torretta di T-90 cosa è capace di fare: il cannone spara in continuazione proiettili da 125 millimetri che colpo dopo colpo sbriciolano un palazzo. Si tratta di un mezzo dotato di un sistema di caricamento automatico che permette di sparare 22 volte senza pause, ha il visore termico di puntamento – fornito da un’azienda francese – che permette all’equipaggio di individuare gli obiettivi nonostante la nuvola di polvere e fumo.

Al momento Mosca in prima linea impiega diversi tipi di T-90, infatti oltre a quelli destinati ad uso interno, sta impiegando quelli prodotti per l’esportazione in Paesi come India, Iraq ed Egitto, che hanno dotazioni tecnologicamente inferiori all’ultima versione adottata dal Cremlino.