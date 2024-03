Ucraina. Kuleba vuole dagli alleati una “Fornitura illimitata e tempestiva di tutti i tipi di armi”

“Ciò che è necessario è una fornitura illimitata e tempestiva di tutti i tipi di armi e munizioni per garantire che l’Ucraina batta la Russia e che la guerra in Europa non si estenda”

È questa, quella che più che una richiesta appare un dik tat, che il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha detto agli alleati. Kuleba vuole che l’Occidente fornisca a Kiev armi di ogni tipo senza restrizioni. “Siamo estremamente grati per quello che avete fatto per l’Ucraina. Ma la strategia di far arrivare gli aiuti all’Ucraina goccia a goccia non funziona più”, ha detto Kuleba a Vilnius dopo un incontro con i ministri degli Esteri di Francia e delle Repubbliche baltiche, aggiungendo “Dobbiamo accettare come una nuova realtà il fatto che l’era della pace in Europa è finita”.

Kuleba però ha omesso di dire che tutte le armi inviate fino ad oggi, le migliori disponibili, dai tank Leopard tedeschi, agli Abrams americani, ai missili inglesi Shadow Storm, non hanno cambiato le sorti della guerra e per dirla alla Dmitry Medvedev “bruciano esattamente come tutti gli altri”.

Anche i ministri degli Esteri di Estonia, Lettonia e Lituania hanno ignorato questo particolare e si sono detti pronti ad appoggiare le richieste di Kuleba. “Dobbiamo tracciare delle linee rosse per la Russia, non per noi stessi. Per evitare che la Russia vinca e per aprire finalmente la strada alla vittoria dell’Ucraina, non possiamo escludere alcuna forma di sostegno”, ha affermato il lituano Gabrielius Landsbergis, ospite della conferenza.

Stesso parere è arrivato dal ministro della Difesa britannico Grant Shapps, che ha esortato le nazioni occidentali a copiare l’esempio della Gran Bretagna, aumentando il loro sostegno all’Ucraina. In un video pubblicato sui social media, si vede Shapps, in visita a Kiev, camminare davanti a un carro armato distrutto a Kiev mentre lancia un “campanello d’allarme” al mondo per assicurarsi che Vladimir Putin venga sconfitto. “Sono a Kiev per lanciare l’allarme al mondo democratico: dobbiamo assicurarci che l’Ucraina vinca questa guerra – ha affermato Shapps -. Il Regno Unito si è fatto avanti per fare più che mai, con il nostro più grande pacchetto di sostegno militare fino ad oggi. Ogni nazione deve ora fare lo stesso e garantire che la libertà trionfi sulla tirannia”.