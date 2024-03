Ucraina Mykhailo Podolyak attacca Yulia Navalny: “non ja mai condannato l’aggressione della Russia contro l’Ucraina”

“A parte i dissidenti e i migranti russi, che hanno espreso chiaramente la loro posizione contro la guerra, gli altri partiti della Federazione Russa non hanno espresso il loro punto di vista, compreso il sindacato liberale di Navalny”

Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, riporta RBC-Ucraina, aggiungendo che “Oggi l’opposizione russa non ha alcuna prospettiva di prendere il potere in Russia.”

Podolyak ha attaccato in particolare Yulia Navalny, la vedova del dissidente russo Aleksej morto in carcare, perché non avrebbe mai condannato la guerra della Russia contro l’Ucraina. “Non esiste un’opposizione russa, esiste un movimento dissidente russo che non influenza né aspira a nulla. Dobbiamo renderci conto che i russi non sono pronti a capire come costruire le infrastrutture che porteranno al rovesciamento del governo autoritario di Putin”, ha concluso Podolyak.