Ucraina, notte di bombardamenti russi: colpite  Zaporizhzhia, Odessa, Mikolaiv, Kirovograd, Khmelnitsky e Zhitomir

Le forze russe nella notte hanno lanciato un massiccio attacco con droni kamikaze Shahed iraniani contro il territorio ucraino. Kharkiv attaccata giorno e notte

Lo hanno riferito le autorità locali. Le vittime degli attacchi contro la parte sotto il controllo di Kiev della provincia sudorientale di Zaporizhzhia, in Ucraina sono tre. Del numero totale di droni Shahed lanciati dalla Russia, le difese aeree ucraine sono riuscite ad abbatterne 17, secondo il rapporto offerto dall’aeronautica ucraina (le intercettazioni sono avvenute sul territorio delle regioni di Odessa e Mikolaiv, Kirovograd, Khmelnitsky e Zhitomir).

Secondo le autorità locali, nell’attacco avvenuto nella regione di Odessa sono state distrutte una stazione di servizio e un’infrastruttura logistica di trasporto. Nell’attacco è stato danneggiato anche un distributore di benzina. “Purtroppo è stato colpito il distretto di Odessa. Una struttura logistica e di trasporto è stata danneggiata – si legge in un comunicato come riporta Ukrinform -. Anche una stazione di rifornimento è stata danneggiata dai detriti caduti da un drone abbattuto. Nessuno è rimasto ferito”.

Appello di Zelensky agli alleati per proteggere Kharkiv che è attaccata giorno e notte. “Ogni giorno e ogni notte la città Kharkiv è soggetta a atroci attacchi russi. Stiamo facendo ogni sforzo per fornirgli una migliore protezione. I nostri alleati possono fornire assistenza nella difesa aerea ed esercitare pressioni sulla Russia”. Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dicendo di voler ”ringraziare tutti coloro che già stanno assistendo. Ringrazio tutti coloro che a Kharkiv salvano vite umane e fanno tutto il possibile per sostenere la città in questo momento difficile”.

Zelensky ha aggiunto che ”ogni comunità ucraina che ora sta aiutando Kharkiv, ogni città che sta al fianco di Kharkiv e ogni combattente che difende la regione di Kharkiv stanno tutti proteggendo l’Ucraina”.