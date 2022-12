Ucraina. Odessa in ginocchio, 1,5 milioni di persone al buio : “Tre mesi senza luce, residenti lascino la città”

Residenti di Odessa invitati a lasciare la città dopo gli attacchi russi con droni kamikaze

Dopo l’attacco della notte scorsa di venerdì da parte di droni dell’esercito russo sulla città portuale del Mar Nero, Odessa e l’intera regione circostante potrebbero restare per due o tre mesi senza elettricità, prima che la rete venga ripristinata.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo video messaggio serale, ha detto che “la situazione nella regione di Odessa è molto difficile. La città e altre località del distretto sono al buio: più di un milione e mezzo di persone nella regione sono senza elettricità. Solo le infrastrutture critiche sono collegate, per quanto è possibile fornire corrente”.

Per questo le autorità locali hanno invitato i residenti ad abbandonare temporaneamente la città se ne hanno la possibilità: “se si ha l’opportunità di lasciare temporaneamente la città e le zone rimaste senza corrente, allora vale la pena farlo”, ha scritto il Dipartimento dei sistemi energetici della regione di Odessa dopo la comunicazione dell’operatore elettrico statale Dtek che ha avvertito dei tempi lunghi, due o tre mesi, per il ripristino della corrente. “Odessa e quasi l’intera regione rimangono senza elettricità”, ha affermato Dtek in una nota.