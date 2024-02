Ucraina, russi conquistano Lastochkine vicino a Avdiivka, forze ucraine si ritirano dal centro abitato nel Donbass

L’esercito russo continua ad avanzare in Ucraina, conquistata anche Lastochkine nella regione di Avdiivka e Le forze ucraine si sono ritirate dal centro abitato nel Donbass

Lo ha detto il portavoce del gruppo operativo strategico ucraino ‘Tavria’, Dmytro Lykhova, dopo che alcuni media ucraini e internazionali hanno citato analisti secondo cui le truppe russe avevano occupato il villaggio a ovest di Avdiivka. “In direzione di Avdiivka, le unità delle forze di difesa dell’Ucraina si sono ritirate nella periferia occidentale dell’insediamento di Lastochkine, dove hanno preso posizioni difensive preparate”, ha detto il portavoce a Ukrainska Pravda, sottolineando che sono in corso feroci battaglie e i russi usano costantemente bombe aeree guidate, artiglieria, droni sulle posizioni dei soldati ucraini. Secondo il blogger militare ucraino Stanislav Buniatov e diverse fonti russe, gli ucraini si sono ritirati dal villaggio per proteggere le vie di rifornimento ed evitare perdite umane.

Nella notte l’Ucraina c’è stata una nuova ondata di attacchi russi. La contraerea di Kiev dice di avere abbattuto 16 dei 18 droni lanciati la scorsa notte dai russi contro diverse località. Gli attacchi sono stati diretti contro “Poltava, Kiev, Khmelnytskyi, Mykolaiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, e la regione di Kherson”, ha riferito l’aviazione ucraina su Telegram, citata da Ukrinform.

“Nella notte, l’esercito russo ha tentato, con l’aiuto dell’aviazione tattica del Mar Nero, di distruggere la nostra difesa antiaerea utilizzando missili Kh-31P, che sono stati abbattuti sul mare. Poi sono seguite ondate di droni inizialmente in direzione della regione meridionale di Mykolaiv, poi sulle regioni centrali e occidentali”. Lo ha riferito il capo del centro stampa delle forze meridionali dell’esercito ucraino, colonnello Nataliya Humenyuk, citata dai media. La contraerea ucraina è entrata in azione nelle regioni di Poltava, Kiev, Khmelnytsky, Mykolaiv, Khmelnytsky, Dnipro, Zaporizhzhia e Kherson.

Zaporizhzhia nelle ultime 24 ore è stata attaccata per 263 volte. In particolare l’esercito russo ha attaccato dieci insediamenti della regione di Zaporizhzhia, in Ucraina sud-orientale, un civile è stato ucciso e altri due feriti, un uomo di 33 anni e una donna di 71, entrambi sono ricoverati in ospedale. Lo ha riferito su Telegram il governatore Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform. “Il 24 febbraio, una granata nemica ha causato la morte di un 61enne a Huliaypole. Due persone sono state ferite”, ha reso noto Fedorov. Le truppe russe hanno colpito Robotyne, Vilnyansk, Huliaypole, Novoandriivka, Novodanylivka, Malynivka, Mala Tokmachka con 60 droni e 14 MLRS. Nell’ultima settimana, l’esercito russo ha attaccato 3.200 città e villaggi nell’Oblast di Zaporizhzhia.

Massiccio attacco anche sulla città di Kostiantynivka, dove l’esercito russo ha lanciato la scorsa notte un attacco su larga scala con missili S-300, distruggendo una chiesa e la stazione ferroviaria. Una persona è rimasta ferita. Sono stati anche distrutti due case private, 12 palazzine ad appartamenti, 21 negozi, 19 padiglioni commerciali, 3 scuole, e edifici amministrativi, un ufficio postale e un chiosco, ha reso noto su Facebook la polizia dell’oblast orientale di Donetsk in cui si trova la città.

Bombardata anche Kherson. Due condomini, case private e istituti scolastici sono stati danneggiati dai bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson, in Ucraina meridionale, dove un civile è rimasto ucciso e altri sei feriti. Lo ha riferito su Facebook il governatore Oleksandr Prokudin, citato da Ukrinform. I missili dell’esercito del Cremlino hano preso di mira Bilozerka, Shliakhove, Novoberyslav, Havrylivka, Sadove, Stanislav, Osokorivka e la città di Kherson. “L’esercito russo ha colpito le aree residenziali, in particolare sono stati danneggiati due edifici residenziali e sette case private. Una persona è stata uccisa e altre 6 sono rimaste ferite”, ha detto.