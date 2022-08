Ucraina. Siria manda suoi ambasciatori nelle Repubbliche di Donetsk e Lugansk

Dopo aver riconosciuto lo scorso 29 giugno l’indipendenza e la sovranità delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk, in prima linea nel conflitto russo-ucraino, adesso la Siria manderà le proprie rappresentanze istituzionali nelle due repubbliche e accoglierà gli ambasciatori russofoni.

Un segnale politico importante, riconoscimento dell’indipendenza delle due repubbliche, che è stato annunciato dal ministro degli Esteri siriano, Faysal al Miqdad, che in questi giorni è in visita ufficiale in Russia. Lo scambio di ambasciatori non ha una data precisa, ma dovrebbe avvenire a breve, in base a quanto annunciato.