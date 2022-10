UE impone sanzioni a Iran, USA: “Anche noi pronti a farlo”

“Interveniamo rapidamente contro l’Iran che sostiene la guerra della Russia in Ucraina. Accolgo con favore la decisione del Consiglio Europeo di adottare a tempo di record misure restrittive contro coloro che in Iran forniscono sostegno militare alla Russia”. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, annunciando dunque che l’Unione Europea ha approvato oggi sanzioni contro cinque individui e tre entità iraniani.

Gli Stati Uniti si sono detti pronti a imporre sanzioni contro l’Iran sempre come ritorsione per la fornitura di droni e missili alla Russia. “Siamo determinati a lavorare con alleati e partner per impedire il trasferimento di armi pericolose in Russia”, ha affermato il Dipartimento di Stato americano in una nota, aggiungendo che “non esiteremo ad applicare le nostre sanzioni e altri strumenti pertinenti a tutti coloro che sono coinvolti in questi trasferimenti”.