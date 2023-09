Un malore improvviso lo coglie mentre è per strada: muore un ragazzo di 25 anni. Disposta l’autopsia

Ancora un malore improvviso ha stroncato la giovane vita di un 25enne, mentre stava passeggiando per strada a Licata



Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri in via Gela a Licata. La vittima è un ragazzo di 25 anni di cui non sono state rese le generalità. Secondo quanto ricostruito, il 25enne stava camminando normalmente per strada, quando improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato a terra.

Alcuni passanti alla vista della scena si sono precipitati a soccorrerlo ed hanno il 118, tempestivamente sul posto è arrivata un’ambulanza e gli operatori hanno trasportato il giovane all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” della città, ma pare che il ragazzo sia giunto al Pronto Soccorso già cadavere ed i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il pm di turno, di Agrigento, per fare chiarezza sulle cause della tragedia, ha disposto il sequestro della salma e disposto l’autopsia.