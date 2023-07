Un piccolo squalo morde un uomo ad un braccio ma anche quando esce dall’acqua non molla la presa

Un uomo scherza e ride con gli amici nonostante abbia un piccolo squalo attaccato al braccio che non vuole mollare la presa

Il curioso incidente è avvenuto nella spiaggia di Jensen Beach, in Florida. Un uomo viene attaccato da uno squalo di piccole dimensione ma, nonostante la vittima esce dall’acqua il pesce non molla il suo braccio. Quando gli viene chiesto se il morso fa male, il bagnante risponde di no, ma ogni volta che cerca di rimuovere lo squalo, questo morde più forte.

Si tratta di un piccolo squalo nutrice, che nella maggior parte dei casi innocui per l’uomo, a pari dello squalo mako, anche se possono raggiungere i 4,5 metri di grandezza. Questa razza è inserita nella lista rossa delle specie minacciate di estinzione.