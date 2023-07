Inferno di fuoco sulla Statale: nello scontro frontale tra un tir e un’auto un medico muore carbonizzato

Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, un’auto si è scontrata frontalmente con tir e nell’impatto si è incendiata, il medico che era alla guida è morto carbonizzato

È accaduto intorno alle 15.08 di ieri lunedì 10 luglio sula SS 42, all’altezza di Brusaporto, la superstrada che collega Seriate con Albano Sant’Alessandro, in territorio di Padova. La vittima è Francesco Randon, 61 anni, originario di Padova. Dal 29 maggio era medico di base a Pontirolo Nuovo e prima era stato medico a Borgo di Terzo.

Secondo una prima ricostruzione,un camion della ditta autotrasporti Novelli pieno di frutta e verdura, guidato da Carlo Julita, 51 anni, di Cividate al Piano, mentre viaggia in direzione Bergamo, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Puma che procedeva verso Trescore Balneario. Secondo la versione dell’autista del tir, il conducente della vettura non ha cercato di frenare, invadendo la corsia opposta e nonostante ha azzardato una manovra disperata, non è riuscito a evitare lo schianto. L’impatto tra i due mezzi è stato devastante e l’auto ha preso fuoco, provocando un fumo nero che era visibile anche da lontano.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo che hanno faticato per spegnere le fiamme e il personale medico del 118, che nulla ha potuto fare per Francesco Randon, ormai morto carbonizzato tra le lamiere, mentre l’autista del tir è rimasto ferito lievemente, perché fortunatamente è riuscito ad abbandonare il suo mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero.

Sull’esatta dinamica stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Seriate che hanno posto entrambi i mezzi sono sotto sequestro. Il sindaco di Borgo di Terzo Stefano Vavassori che lo conosceva dice “ era il mio medico, anche se non ne ho avuto bisogno” e lo definisce, sottolineandolo “una brava persona”.