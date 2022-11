Un quattordicenne su una bici è finito sotto un tram ed è  morto: inutile l’intervento del 118

Una tragedia si è verificata nella prima mattinata di oggi: un ragazzo di 14 anni in bici è finito sotto un tram ed è morto

E’ accaduto intorno alle 8, a Milano, all’angolo fra via Tito Livio e via Einstein, nei pressi di un attraversamento pedonale. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo di 14 anni, era in sella ad una bicicletta, quando per cause ancora da ricostruire, è finito sotto un tram della linea 16 ed è morto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo da sotto il mezzo e i soccorritori del 118 che nulla hanno potuto fare per il giovane che sarebbe morto sul colpo, mentre hanno trasportato in stato di shock il guidatore del tram all’ospedale Policlinico. I rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia locale. L’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne.