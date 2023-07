Ungheria. Manifestazione contro invio armi a Kiev: Nato vuole costringerci ad entrare in guerra contro la Russia

“I nostri alleati occidentali, alleati con circoli politici e militari interni, vogliono costringerci a una guerra dalla parte dell’Ucraina, contro la Russia”

Questo uno dei temi forti della manifestazione organizzata ieri a Budapest dal movimento civico Forum per la pace, una coalizione di dieci organizzazioni politiche e sociali avviata dalla Comunità ungherese per la pace.

La manifestazione ha avuto come obiettivo il sostegno di una soluzione pacifica in Ucraina e contro l’invio di armi da parte dei paesi occidentali a Kiev.

Secondo le stime della TASS, circa 200 persone si sono riunite nelle ore di punta in uno dei luoghi più frequentati della capitale ungherese, piazza Nyugati. I manifestanti portavano cartelli con la scritta “Vogliamo la pace” e “Uscire dalla NATO”. Molti dei passanti che tornavano a casa dal lavoro si sono fermati ad ascoltare i discorsi dei leader delle ONG che chiedevano di impedire l’espansione della guerra in Ucraina e contro l’Ungheria che vi sarebbe stata trascinata.

La manifestazione ha lanciato un appello ai cittadini e al governo del Paese a nome del Forum per la Pace. In risposta a una domanda della TASS sul deferimento del documento all’ufficio del primo ministro Viktor Orban, il presidente della Comunità ungherese per la pace, Endre Simo, ha dichiarato: “Ce l’hanno già”.

Questi i punti dell’appello del Forum

Il documento afferma che la pace in Ungheria “è minacciata” poiché “i nostri alleati occidentali, alleati con circoli politici e militari interni, vogliono costringerci a una guerra dalla parte dell’Ucraina, contro la Russia”. “Vogliono che abbandoniamo la nostra politica di pace, inviamo armi e soldati in Ucraina e di nuovo in guerra con la Russia, questa volta insieme alla Nato”, sottolinea il documento.

I manifestanti “vogliono dare voce alla volontà contro la guerra della maggioranza sana di mente” e fermare “chi antepone il profitto alla vita degli altri, ed è pronto a sacrificare la pace del mondo intero sull’altare del proprio egoismo obiettivi di potere”.

“Dichiariamo che il popolo ungherese non vuole fare sacrifici per il potere della depravata cricca di Kiev che opprime il popolo e usa i suoi compatrioti come carne da macello, né per coloro che vogliono mantenerla al potere”, si legge nell’appello.

Esprime sostegno agli sforzi di pace del governo ungherese, ma lo esorta ad assumere una posizione più intransigente e coerente nei confronti della Russia. “Lascia che il governo decida se considera la Russia un aggressore, o se riconosce la legittimità delle sue richieste di sicurezza e persegue una politica attiva di neutralità per la riconciliazione con la Russia”, si legge nel documento.

L’Ungheria dovrebbe interrompere il sostegno finanziario all’Ucraina, utilizzando invece questi fondi per aiutare il popolo ungherese che si trova in difficoltà a causa del conflitto armato in un paese vicino e delle sanzioni dell’UE contro la Russia.

“Non siamo interessati allo scontro, ma a buoni rapporti sia con l’Oriente che con l’Occidente. Qui, nel cuore dell’Europa, sulla via delle guerre storiche, cooperazione pacifica con l’Occidente, con cui conduciamo l’80% del nostro commercio, e con la Russia, che soddisfa l’80% del nostro fabbisogno energetico, è per noi una questione vitale. Tutti i nostri interessi sono legati alla pace e al progresso”, si legge nel documento tradotto in inglese.